紀念鐵婚　林志穎晒婚照Kimi做花童

台灣藝人林志穎在微博甫出昔日與太太陳若儀舉行婚的舊照，當時由大仔Kimi當花童，以慶祝和老婆的結婚紀念日，配文：「結婚周年快樂，跟Kimi說：『爸比媽咪去看電影，要自己乖乖睡覺喔！』Kimi說：『為甚麽我不能一起去看？』爸比：『因為我們要去約會，慶祝結婚紀念日。』Kimi：『喔！ok！（爸比OS：這孩紙挺懂事的嘛）！愛你哦！』」不少網友紛紛圍觀並留言祝福：「懂事的Kimi，祝小志哥和若儀嫂子六周年（鐵婚）快樂！」



2004年，林志穎和陳若儀在車展相識，然後相戀，2009年10月15日，林志穎公開和台灣名模陳若儀的戀情，表示已於2008年訂婚，並且公開自己剛剛滿月的大仔Kimi照片。2013年7月30，林志穎林志穎和陳若儀舉行婚禮。2015年12月5日10點，陳若儀在台北再剖腹誕下雙胞胎。



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