東方日報C1：楊思琦揼本「操」女跑數交過萬學費

藝人楊思琦視愛女Krystal如命根，為她報多個課外活動，體操、音樂及學術三管齊下全方位發展，每周更上足五日堂，單單課餘活動開支便月花逾萬元，難怪她坦言要為學費跑數。



作為單親媽咪，楊思琦獨力照顧女兒Krystal（楊卓穎）仆心仆命，寧願慳自己也不會慳囡囡，希望將最好的給女兒。Krystal性格活潑好動，思琦認為國際學校較適合女兒，即使學費貴Double亦在所不計！除了返學，她又特別安排女兒課餘參加多項興趣班，讓她盡情「放電」，包括學中文、小提琴、唱歌、體操及Hip Hop，五項活動每月便花費逾萬元！



陪上堂親子樂



早前，思琦被發現帶着女兒現身大埔，穿黑白裙的Krystal頭上綁了蝴蝶結，打扮十分可愛，拖着媽咪的手邊行邊跳跳紮。兩母女走進SDM大埔分校，Krystal原來在上址學體操及Hip Hop，而且一日連上兩堂，認真精力充沛。



Krystal進入校舍後，先換上紫黑色運動裝學體操，教練指導她拉筋、做拱橋及大字馬，一一輕易做到。期間見她伏在軟墊、手腳拗後，教練將她整個人「吊」在半空，身體極為柔軟；玩平衡木時，她又能夠一下子做出側手翻，而思琦大部分時間在旁觀看及用手機影相，間中則協助女兒挺背彎腰，實行親子同樂。玩完一個鐘，Krystal緊接學跳Hip Hop，換上白Tee後便拉着童星好友胡梓盈一同學舞，兩人全程表現得很開心，兼且表情多多。



無意做怪獸家長



記者事後聯絡思琦，她表示讓女兒參與多項興趣班，只想消耗其無限精力，無意做怪獸家長：「佢冇時停郁嚟郁去，上興趣班可以消耗吓精力，同埋想佢做運動同食多啲嘢！佢依家好瘦，體重屬正常偏輕，加上讀國際學校，放學後有多啲時間學嘢，而囡囡又有興趣。（Krystal遺傳你嘅演藝細胞？）佢好多表情、好活潑，對唱歌跳舞都有興趣，所以畀佢學Hip Hop，節拍感都強。」當問到女兒課餘開支逾萬元，思琦承認要努力搵錢：「係啊！依家會接內地活動同商演多啲，兩邊走。」



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