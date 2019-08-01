同「周芷若」鬥戲　季蘋蘋首做女一壓力大

無綫藝人季蘋蘋以主持身份被大家熟悉，早前她赴內地上海拍攝由馮小剛監製的網劇《心宅獵人》挑戰演戲，過程令蘋蘋獲益良多！劇集以民國時期為背景，心理懸疑推理為題材，蘋蘋在劇中飾演一位作家，為其中一個故事單元的女一，初次挑戰重要角色的蘋蘋，表示拿到劇本時已感到非常緊張，因這次的角色和以往演出有很大的不同。在劇中她不僅跟內地當紅小生侯明昊合作，更與早前在TVB熱播的內地劇《倚天屠龍記》中的「周芷若」祝緒丹演對手戲，還要和很多內地老戲骨對戲，壓力頗大！



現場拍攝場面盛大，一次最多有五部機器同時拍攝，工作人員也非常多，蘋蘋表示怕自己演得不夠到位，因此私下經常會拿劇本向前輩和導演請教，幸好導演李澤露及前輩耐心指導，令她學到很多演技。



講到對男主角侯明昊的印象，蘋蘋大讚對方年輕帥氣又努力，時常會和導演溝通劇本。至於女主角祝緒丹，蘋蘋大讚對方靚女，科班出身的她在現場也相當專業，私下的她和周芷若形象很不同，就像鄰家女孩一樣。



蘋蘋表示拍攝過程印象最深刻是冬天的上海特別陰冷，依然無損台前幕後的熱忱，有不少戶外的夜戲，但整個劇組上下都很敬業。蘋蘋表示今次體會到做好演員不容易，每一句台詞，每一個眼神，都要精雕細琢。作為演員新人，蘋蘋表示知自己尚有很多提升空間，日後會不斷學習，希望有更多機會磨練演技。



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