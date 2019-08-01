學狗叫博Friend　任達華望收養「布丁」

影帝任達華早前遇襲受傷，受傷前他落力為主演新片《小Q》造勢。戲內扮演盲人的他，與導盲犬「布丁」成為好拍檔大演對手戲。為投入角色造型，他特意戴上特製隱形眼鏡，原來感覺絕不好受：「戴咗隱形眼鏡之後，睇嘅嘢係全白，外來嘅光線會令我覺得好刺眼、好辛苦。」為了體驗盲人的內心世界，他更於盲人學校接受相關訓練時，要求蒙上眼睛，走進一個全黑空間作短暫逗留：「感覺真係好無助，自己嘅方向咁全部冇晒，根本唔知自己去咗邊！」



芝士誘惑



其中一場戲講述任達華因討厭「布丁」，竟用溫柔的語氣引牠行近自己，然後發脾氣向牠大力拉扯，令不少愛狗之人大表心痛，任達華坦言：「我都拍到好心痛，但呢個係劇情需要。布丁其實好黐我，當初為咗接近佢，訓練時我學識扮狗叫，盡量用狗嘅語言同佢溝通，最搞笑嘅係拍戲期間佢成日要錫我，但好多時都錫錯位，搞到我成面口水，最終我要查少少芝士係啱嘅位置引佢錫落嚟，先可完成拍攝。」



鬧市玩自殺



任達華因應劇情需要，於鬧市中「玩自殺」，道具汽車緊貼他身位才停下，令觀眾睇到一額汗！他坦言：「因為睇唔到，我都係靠個腦記低自己嘅『表演區』，而呢場戲我就同自己講要行啱方位，好似記住行去10點方向咁。（成日跌親？）手手腳腳免不了擦損。布丁付出都好多，我希望佢能夠提名到金像獎『最佳女主角』及『最佳新人』，拍完戲後佢就去咗服務主人，我同佢真係好有緣，我做gym嘅地方有好多人幫襯佢主人做盲人按摩，所以我有離遠探過佢，更希望約8年後佢退休，我可以爭取到收養佢，大家再續未了緣！」



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