馬田史高西斯吹雞開拍新片預埋兩愛將

奧斯卡金像大導演馬田史高西斯（Martin Scorsese）將開拍小說《Killers of the Flower Moon》改編的新作，有望找來兩位愛將羅拔迪尼路（Robert De Niro）及里奧勒度狄卡比奧（Leonardo DiCaprio）擔任男主角！



據史高西斯透露迪尼路有機會飾演片中連環殺手William Hale一角。迪尼路與里奧仔是史高西斯不同時期的御用男星，而兩位男星90年代初亦曾經在電影《不如重新開始》（This Boy's Life）中合作過，二人2015年亦於澳門新濠影滙的短片《選角風雲》（The Audition）中與史高西斯合作過。



而今年，史高西斯與迪尼路第9度合作的電影《The Irishman》亦將於9月27日舉行的紐約電影節上成為開幕電影。同片更有另一好戲之人阿爾柏仙奴（Al Pacino）助陣！今次是柏仙奴與史高西斯從影以來首度合作。影片被視為史高西斯的「衝奧」之作！



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