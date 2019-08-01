3月入伍　李鍾碩傳撻着同門女星權娜拉

今年3月以社會服務要員身份入伍的韓國29歲男星李鍾碩，今日被爆與女團Hello Venus出身的28歲女星權娜拉拍拖，知情人士指二人最近從前後輩關係發展成戀人，李鍾碩是通過Hello Venus成員介紹認識權娜拉，並讓權娜拉過檔到自己經營的A-Man Project事務所。



有關人士指李鍾碩是A-Man Project的代表，權娜拉的工作行程都是由他管理，在權娜拉與原事務所Fantagio約滿之後，李鍾碩便安排他與A-Man Project簽約，花了不少努力。而據指不少人曾目睹二人在街上約會，經常見到權娜拉坐李鍾碩的車，亦曾有人見過二人一齊食飯，權娜拉亦多次出現在李鍾碩於首爾新沙洞開的Cafe。



李鍾碩雖然正在服役，但在當值以外的時間，亦經常與權娜拉見面，兩人因為同是演員，所以經常談論關於作品及演技方面的話題。有爆料者指不少身邊的人都知道二人拍拖，而李鍾碩經常送禮物氹女方開心。



而A-Man Project事務所就否認二人拍拖的傳聞，並指二人只是親近的前後輩關係，有網民就懷疑緋聞只是炒作，純粹是幫權娜拉宣傳。