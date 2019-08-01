方力申環島泳籌款　母擔心到叫大會改期！

藝人方力申（小方）在尖沙咀出席「點點是生命」在11月5日舉行的「香港環島泳45公里慈善挑戰」記者會，小方父母與師妹歐鎧淳到場支持。小方將會環繞香港島游一圈約45公里，預計要在海中無間斷游12小時，挑戰體力與意志力，目標籌募最少450萬善款，為45萬名缺水的貧困人口提供潔淨食水。



前港隊泳手小方至今仍保持兩項香港紀錄，但已退役多年沒有接受訓練，小方透露媽媽很擔心，還發了短訊給大會主席指兒子將40歲，擔心力有不逮，她聽取專家意見後希望將賽期提前到水流較穩定的11月5日舉行，可見對小方的擔憂。小方又笑指結婚可能不止一次，但環島游只會一次，希望大眾多多支持捐款。



歐鎧淳聞小方有此創舉也擔心師兄為死亡，小方受訪問指不少朋友夢見他游到要電召白車，甚至會死亡。問到小方有沒有信心完成？他笑說：「真係唔知，因為要睇水流、天氣，依家日日都練水，亦因劇集《衝鋒隊2019》停拍，今年先有時間做到。」



小方又指日前拍攝宣傳片在海中浸了2小時，浸到舌頭也感到有點鹹，脷苔好似生青苔一樣，他笑說：「因為游成12個鐘，到時都要補給，食乜要邊練邊試，食能量Gel又驚會『開大』，『開大』就真係唔知點去喇。」有15年沒有練水的小方希望為游泳學校學生樹立榜樣，道出嘗試及堅持的重要性。



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