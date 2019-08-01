容祖兒崩潰爆喊　睇見都傷心

天后容祖兒將於8月5日開紅館騷，早前推出新歌《悲觀生物學》，MV導演找來好友彭秀慧擔任，彭秀慧以祖兒跟男友分手一刻開始為MV的引子，之後帶出如何面對失去愛人、失去愛情的心情。在MV中祖兒有忘我地崩潰大哭的場景，彭秀慧稱事前特別跟祖兒多傾談有關表演、演戲方面，至於祖兒的演出值幾多分？彭秀慧說：「畀高分佢會囂，畀低分佢可能會失落，所以八十分啦，我希望佢仍然知道我對佢係仲有更加多嘅幻想同要求。」



首次擔任MV導演的彭秀慧，表示要向香港所有拍MV的導演朋友致敬，覺得比起電影和舞台劇，拍MV是一件很不容易的事，她說：「對好多人嚟說，廣東歌市場很有局限，所以唱片公司喺投放資源上，有好多考慮，要喺好有限嘅資源中發揮創意。」她說因拍攝只得一日時間，必須要跟時間競賽，「喺呢一日入面，我揸咗呢個Artist喺手嘅時候，我可以做啲咩呢？呢個係一個追時間嘅考驗。舞台劇同電影嘅劇本好多時都係自己寫，但MV你點樣拍都好，其實都係唱緊首歌，最後你希望能夠成全首歌。」

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