想生仔！52歲吳大維與台灣正妹秘婚一年

藝人吳大維在台灣錄影節目期間與記者閒聊，突然自爆去年已經結婚，結束51年單身生活，但當講到太太的身份時就有所保留，只說是正妹（台灣語靚女）：「只能說5月12號登記，到了這個年紀，想要生一個小吳出來，所以現在會思考以台灣工作為主。」



20年前吳大維以後唱片騎師身份出道，1988年與林子祥、林青霞拍攝《今夜星光燦爛》為港人認識，之後拍攝多部人氣港産片，當中包括《富貴開心鬼》、《大鬧廣昌隆》和《霸王別姬》等，及至1992年為亞視拍攝《李小龍傳》成功入屋。



多年來吳大維跟不少女星傳過緋聞，但從來沒有結婚的消息，由於他經常在中、港、台和美國工作，很少長時間停留在一個地點，去年他在台北主持《亞太影展》時長時間停留在台灣，沒想到趁機登記結婚，他只說老婆是台灣人，但不願公開身份，問如何被征服？他說：「個性兇狠吧，壓得住我。」



其實老婆這一年來都直跟着在身邊，是很好的賢內助，工作人員都見過她，俐落短髮模樣清秀，曾多次被記者偷拍約會，但未成功。



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