敏感爛面要戒口！泳兒被誤會有厭食症

歌手泳兒出席護膚品牌活動，她自爆一年前曾爛面爛足一年，期間做白老鼠使用不少護膚產品救急，累積自家護膚心得，想跟大家分享：「嗰時自己有壓力、屋企又有事，加上又係敏感膚質，爛面都好唔開心，完全唔想出街，一洗面塊面就紅到好似關公咁，自信心跌落谷底。」又大呻男友皮膚好，爛面時期不想企對方身邊：「當時真係好想打佢，佢想安慰我，但仲令我受傷，嗰時眼、面都係腫晒！（敏感要戒口？）初初有，但愈戒愈瘦，搞到公司叫我要去做全身檢查，以為我有厭食症。」講到有天生面細優勢，不過就易腫要成日去通淋巴，笑爆因而惹來整容疑雲：「返新加坡啲老師、同學都有問我係咪整容，其實我係通淋巴。」



提到前同門歌手張致恒（Steven）終蒲頭現身，問到有跟Steven聯絡？泳兒謂：「進入人生嘅另一步係值得開心，都會恭喜佢。希望佢以下落嚟啲負面嘢可以離開佢，家庭美滿、小朋友快高長大。（佢有問過你借錢？）冇。」

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