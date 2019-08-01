戴面具爆發邪惡　陳家樂揸槍指張家輝「爽」

由張家輝、任賢齊和陳家樂主演的新片《沉默的證人》中，家樂與內地演員馮嘉怡飾演小齊的跟班，家樂說：「起初拍呢個戲時都有擔心過，因為知道要演奸角，在我演藝生涯中從未試過，又擔心要同導演用英文溝通，又要講普通話，兩文三語一齊用晒，拍攝期間大部分時間仲要戴住面具演戲，不過我發戴住面具做戲原來會更加放，有壯膽的作用，令我夠膽將最邪惡嘅感覺演繹出嚟。今次可以試吓演繹呢種狂妄、又時刻都好似有機會失控錯手殺咗人嘅壞人，其實幾好玩。」



家樂在戲中經常手持槍械發狂，用槍指住家輝及楊紫，令人心寒，他說：「真係是三生有幸，平時睇戲見到家輝哥打人，今次合作竟然能夠一直攞住把槍指嚇佢，真係好好玩！」不過惡人都會有惡報，最後受到慘烈極刑，被一台運送屍儀器夾頸，凌空懸吊，狀甚痛苦。家樂重提拍攝情景，他表示劇組做足準備措施，所以不用擔心，由於拍攝超過一小時，他被懸吊在空中：「其實我唔係頸痛，只係吊到腳部麻痺啫。」



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