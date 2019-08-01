越南拍外景　澳門小姐三點式襲美溪海灘

《太陽城集團呈獻澳門小姐競選2019》總決賽將於8月13日舉行，十二位候選佳麗於7月18日啟程前往越南峴港，開展為期四日的外景拍攝活動。她們走訪佛手金橋、耶穌聖心主教堂等，還換上民族服飾體驗當地文化。首站拍攝於酒店泳池以及美溪海灘進行，經過一系列儀態訓練後的佳麗，以專業高效的方式完成拍攝，展現出自信的一面。



佳麗們換上越南傳統奧黛服走在空中步道，她們靚麗的外表以及友善的態度吸引當地遊人駐足拍照。成長於澳門的佳麗們深受中西文化的影響，更能體會尊重多元文化的重要性，因此她們專程遊訪了法國殖民時期保留下來的耶穌聖心主教堂以及保留了大量中國、日本、南洋特色建築的會安古鎮，細看城市的歷史痕迹。她們之後亦到高爾夫球場，大部分佳麗都表示初次接觸高爾夫球，但是她們都積極地練習。同時，她們表示高爾夫球是一項看起來容易，但極需要技巧以及耐力的體育運動。



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