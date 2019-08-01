咁Sad！朱晨麗竟然叫何廣沛自己買生日蛋糕

藝人何廣沛出席八月星辰活動，後日（3日）是他31歲生日，他稱當日整天要開工，跟李佳芯拍攝《愛美麗狂想曲》。問到緋聞女友朱晨麗有何表示？他謂今晚會跟朱晨麗等《大醬園》的演員食飯：「上次《大醬園》慶功有啲演員飛咗，今晚再食飯兼慶祝八月生日嘅演員，有我、吳岱融、楊卓娜同導演。（朱晨麗有乜表示？）佢有打電話叫我負責買蛋糕。我話吓，生日嗰個自己買蛋糕畀自己。我諗佢係唔記得咗我生日，佢話今晚個飯局唔係慶祝導演生日咩。（你有冇提醒佢？）我都好婉轉咁同佢講，佢話佢自己會搞掂個蛋糕。佢有叫我買蛋糕呢個原意，我都幾佩服佢。（佢性格好大頭蝦？）佢唔係大頭蝦，佢有自己一套，係幾特別嘅女仔，要夾耐啲先可以摸得透。（佢肯被摸透？）我唔識答，好露骨。用猜透。（搓透？）互相了解。（今晚邊個請？）AA制，因為兩星期前已經食咗慶功，幾個主要演員已經出咗一次錢，無謂要大家再破財。」



對於有指同劇的龔嘉欣與朱晨麗不和，他謂不清楚：「上次慶功嘉欣有事嚟唔到。（嘉欣今晚嚟唔嚟？）我哋個飯局係公開畀大家報名，我唔知嘉欣今晚有冇報名，睇吓佢今晚嚟唔嚟。」講到生日願望，廣沛坦言最想儲到首期買樓：「最好搬近公司，考慮緊自己住定係同屋企人住，如果同家人住嘅話就可能套現依家層樓，但我屋企人住開香港區，佢哋又懶搬過海，但我每日返工又好辛苦。」

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