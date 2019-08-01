差啲中暑　陳凱詠為新歌MV博到盡

環球新人陳凱詠（Jace）的新歌《想正常》，是Jace與JNY@Dusty Bottle第二次攜手創作的歌曲，曲風是她最喜愛的R&B，還結集了Rap的元素，她更親身上陣演繹Rap，絕對是新穎的嘗試！



Jace形象一向多變而且大膽嘗試，MV中她有三個破格造型，包括搶眼綠色西裝，黑色露腰背心配窄身褲，和灰色羽絨外套配襯大耳環。除了服裝外，化妝和髮型上也下了不少心機，特別是羽絨外套造型，在髮型花了很多時間。本身頭髮短的Jace，需要駁長髮，亦要加很多點綴，好像閃石等，她說：「我非常滿意呢次MV嘅每一個造型，絕對係用心之作，務求除咗音樂以外，為樂迷帶來視覺上嘅衝擊。」



這次MV的排舞過程很短，而且時間緊迫，一日內已經設計好舞步，再與舞蹈員排練半日已經正式拍攝。對Jace而言印象最深刻的是：「我哋喺一間鐵皮屋內拍攝，場地冇冷氣非常熱，加上喺太陽曬正咁跳勁舞，差啲中暑。」



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