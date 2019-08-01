婚後不設防！林利同台灣太太Long D嗌不捨

藝人林利於7月與台灣女友Erin拉埋天窗，他透露與太太婚後仍分隔兩地：「佢每個月嚟香港留兩星期，我每個月去台灣兩星期。（你唔留喺台灣住？）因為香港有工作，而且我媽咪喺香港，佢需要我照顧佢，太太都想嚟香港住，但佢喺台灣有工作。（叫太太將工作轉嚟香港？）未諗住，因為太急，所以要慢慢計劃。」他自言不習慣與太太分隔兩地：「因為我好鍾意家，結咗婚要送佢走，好唔捨得，咁又未至於唔捨得到喊，但會依依不捨。依家我哋每日會傾電話同視像，冇得瞓。」問到會否計劃生兒育女？他坦言兩人未有避孕，一切順其自然。



提到今晚出席美容晚宴及頒獎禮，他稱今次是代新婚太太上陣：「因為太太喺台灣從事醫學美容有關嘅工作，但佢工作上臨時有事，所以就返回台灣，今日由我代表出席，原本諗住今晚係我哋兩個結婚後首次出席公開活動，之前好期待。」

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