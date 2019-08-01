食維他命養蝌蚪　蕭潤邦為江若琳吊起自己

江若琳老公「生煎包王子」蕭潤邦（Oscar）晚上出席美容頒獎禮，原來他的堂姊是從事美容，對方今晚有功積，故抽空來捧場：「我件恤衫入面係餐廳嘅制服，一陣仲要返去開工。唔知今晚要着西裝，全場係我着得最求其。（食肆生意好忙？）忙，尋日八號風球，我都要幫手送外賣。」



唔想講張致恒



談及好友張致恒（Steven）公開已為人父照後被揭一腳踏五船，Oscar說：「我睇到報道，我同大家知道嘅嘢都係一樣。（話佢周圍問朋友借錢，有冇問你借？）緊係冇，唔會（問），我唔係咁叻可以借畀人。唔好講佢喇！今次佢會諗得深入啲。（你有冇搵佢？）冇，平時都好少見到佢，呢行嘅朋友都好忙，我有舖開張先接觸到，我哋好少見，唔係只係佢，呢行啲人都係好少見到。而且朋友都唔係每個時候都傾到電話同Whatsapp到。」



問有否送禮物給Steven的BB，他稱未買，隨即主動改變話題：「我每日都要食維他命，細佬早我幾個月結婚都有咗，家人同朋友都叫我食維他命。（想太太江若琳快啲有？）唔關佢事，佢咁後生，係我太忙，啲蝌蚪（精子）需要多啲維他命，我身邊好多朋友都好開心咁突然有咗BB，好多人都話冇Ckeck，Check得太多反而壓力愈大，有啲人又話要夾時晨去生，又話要吊起太太隻腳。（你有冇吊起江若琳？）我吊起自己先啦！我依家日日跑步，因為我肥咗廿磅，再肥落去就好墮落，同埋太太一齊跑步。」



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