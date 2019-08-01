羅霖爆前夫一早有新歡：仲同過我啲仔去旅行

藝人羅霖到尖沙咀出席晚宴。提到前夫劉坤銘近日爆出有新戀情，女方是現職香港基督教女青年會總幹事楊建霞（Yvonne），有指兩人交往已一段日子，但劉坤銘稱尚未正式介紹女友給三個兒子認識，羅霖則踢爆說：「我知道好耐，係啲仔仔話畀我聽，啲仔仔都同過佢哋去過旅行，我個人比較直，有嗰句講嗰句，我唔會好似人哋咁識包裝。（傳佢哋有意結婚？）我驚講咗唔係咁適合，總之佢哋一齊咗一段時間，都同得我啲仔仔去旅行，據我所知佢哋都好多年喇，當然希望佢哋開花結果，祝福佢哋。（有冇擔心啲仔仔情緒唔開心？）依家已經好啲，因為都已經係幾年嘅事，初初有，依家冇，我啲仔仔都大，我又開解佢哋，慢慢接受。（依家相處得幾好？）呢樣就唔講得，反而我啲仔成日叫我搵番個伴，都好感動三個仔咁錫我，等佢哋大學畢業先再考慮。（介唔介意畀人將你同前夫女友比較？）唔介意，每個人都有優點、缺點，佢都唔係娛樂圈嘅人，所以冇得比較。」講到在澳門被拍得身邊有男士出現，羅霖則解釋是生意朋友，她說：「朋友都驚咗同我出去食飯，食飯都叫我搵個隱蔽啲嘅地方。」



羅霖透露已落實到廣州舉行的寫真集簽名會，因主辦單位已答應安排保安。問到可擔心有熱情粉絲衝上台？她說：「唔擔心，因為有保安，同埋我都識執生嘅，相信我啲粉絲都唔會咁猖狂。」另外，於晚宴上，鄭明明、葉家寶獲頒授美國格林威爾大學國際榮譽院士榮銜，而身為「國際親善大使」的羅霖，指未來目標會多參與慈善工作，並與不同界別人士交流做生意心得，向前輩學習。

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