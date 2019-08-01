張致恒染血床單虐心　莊端兒單身至今

歌手莊端兒出席活動，問心情有否受舊愛張致恒（Steven）的桃色新聞所影響？她說：「我跳出咗好耐，都有兩、三年，我哋係2016年9月分手。（咁記得？）係，女人吖嘛！（你哋有冇錢銀轇轕？）過咗去唔講，我哋財政獨立，佢新嘅嘢我唔知。」



幾唔開心都要過去



對於有指Steven與她拍拖期間曾劈腿蔣家旻及裕美？莊端兒說：「我知有呢件事，過咗去唔講。（係聽聞定真有其事？）我係當事人，我當然知情，但細節唔講。兩年前分手選擇唔講，依家都唔會講，但真係有發生。（染血床單呢？）我知情。我睇番啲報道都有啲虐心，因為係有經歷過同愛過佢，所以我唔講。（蔣家旻同裕美都否認喎？）我唔知，佢哋有佢哋嘅講法，我有我知情。希望件事快啲過去，佢（張致恒）有新生活，唔好畀呢件事困擾，幾唔開心都要過去。」



做好自己有人欣賞



問再發展戀情時會否先了解清楚對方背景？她笑言：「我到依家都冇男友，大家明啦！有以前啲經歷，所以我依家都係單身。覺得工作重要過愛情，做好自己就會有人欣賞你，會有懂得愛你嘅人。」



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