關拜唔齊四角事？鄧穎芝黑到痹炒車又跌跛

藝人鄧穎芝（Vangie）日前出席活動時，穿白長裙卻配襯白波鞋現身的她，原來遇上家居意外「墮樓」受傷，右腳跌到腫如豬蹄，她說：「我打成場籃球都冇整傷，但返到屋企，落四級樓梯之嘛，咁都拗柴，依家行路跛跛吓，最慘係跌到唔郁得時冇人知，我餵咗十幾分鐘蚊，依家全身都蚊瘌，真係黑仔。」她又呻過去一年衰運連連，除今次傷腳，之前又𠝹傷手指要入院縫針，現留下一條長長的疤痕外，還撞車及發兩次高燒，她自嘲：「原來我運氣比膚色更黑。」



「手續」辦得唔好



問她打算如何化解惡運？Vangie懷疑跟其與閨蜜張紋嘉（Crystal），於觀塘賣二手衫的工作室風水有關，記得第一日獨自到工作室拜四角時，雖然沒有看見靈異事物，但總覺得周身不自在，由於工作室沒有通風的窗，焚香時全個單位煙霧迷漫，故她移換了拜神的地方：「我拜咗一角，就去咗露天嘅地方拜埋其餘三角，可能咁就出事，手續辦得唔好，我之前都請師傅做過法事，但冇乜幫忙。（咁Crystal有冇出事？）佢又冇嘢喎，係我咋，可能啲風水同我唔夾啦！」



搬舖轉做代購



Vangie稱現時可謂「雨過天青」，皆因工作室租約期滿，可以搬過對面街開檔，雖然是大舖搬細舖，不過有信心生意更好。問有何發達大計？她透露：「到時我哋會賣少啲二手衫，買多啲新或用過幾次嘅名牌手袋，貨源都係問身邊嘅藝人朋友買，全部比正價平一半，仲會做埋歐洲代購，一定比其他啲代購平好多，唔會食水深，夠我同Crystal去歐洲行一圈嘅旅費就得。」

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