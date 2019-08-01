薛家燕講寵物憶往事　王梓軒驚狗變愛犬之人

藝人薛家燕與王梓軒出席動畫電影首映禮，而有份配音的袁文傑則因為愛貓重病，故未能現身。有配音經驗的家燕姐直言冇難度：「我有配音粵語片嘅經驗，我睇慣嘴型，今次角色係隻叫『羅家鸚』嘅鸚鵡，但同家英哥冇關聯，汪阿姐（汪明荃）唔使擔心！我總共用咗一日半錄，但因為我好忙趕時間，所以忍唔住講對白都好急！」而梓軒僅用了7小時便完成配音，連家燕姐也大讚他有潛質。



父養五狗趕走男粉絲



兩人對寵物都情有獨鍾，家燕姐說：「我以前屋企養過五隻白貓，因為我哋係五姊妹。但自從我拍戲之後，好多男粉絲跳高圍牆想睇我哋，所以我爸爸就養咗五隻狗趕走人，話可以幫佢睇住啲女，點知就嚇走咗五隻貓！」而梓軒自言比較愛狗：「雖然我唔係貓奴，但我好鍾意狗，其實細個好驚狗，試過畀隻狗撲低，成個人擦傷晒，但之後去美國讀書，我望住我同學隻大狗變老直至過身，所以對有動物卡通好有感情。」



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