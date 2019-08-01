恭碩良入行20年紀念騷　女友林憶蓮冇影？

歌手恭碩良（Jun）今晚假麥花臣場館舉行入行20年紀念騷，獲衛蘭、周國賢、林德信、Eric Kwok、Super Girls成員Cheronna與男友黃奕晨、陳蕾、尹子維與女友徐冬冬等到場支持，但就未有見到他女友林憶蓮身影。以牛仔Look現身的他孭住結他大晒指功，唱了兩首歌便同Fans打招呼，又用「家人」稱呼Fans，並歡迎大家參與他一年一度的演唱會。



期間Jun笑嘲每次開騷都撞正打風，今次已經是第3次：「2年前10號風，每逢颱風都有我份，尋日打颱風（韋帕）要暫停一日綵排，搞到今日好倉促。唔好以為我平時喺後面（打鼓）好得戚，依家企前面就好似剝晒衫褲望住你哋咁！」繼而笑爆話開騷冇耐就發現有觀眾瞓着：「咁好Feel到瞓着？但唔係咁快呀？咁快瞓？如果要休息，以下落嚟呢首我批准，但之後發生咩事我唔知。」又鼓勵Fans起身一齊High：「大家差唔多年紀，企得耐又可以坐吓，幫助血液循環同消化。」全場Fans即聽話企身，而當Jun唱至《喺你嗰度》時大晒打鼓實力，炒熱現場氣氛！



演唱《Believe》前，Jun再施展幽默神功，搞笑將自己的歌比喻作「成人」：「佢哋可以自己出去飲酒，過咗『21歲』，唔經唔覺啲歌都陪伴咗我長大，冇諗過當音樂做職業，細個同媽咪講音樂係會被摑兩把掌，但細細個就好鍾意音樂，7歲就被人踢入音樂會，之後就沈迷打鼓，冇諗過可以錄唱片，It’s Really Crazy！之後仲做咗個定居香港嘅澳門人。」並謂人生最重要是相信自己的直覺及內心的指南針：「唔聽指南針講人生好快過，會冇意思，我情願行錯路。」最後他唱出《月球人》，為首場個唱作結。

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