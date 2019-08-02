中環招搖　吳剛顧住吹水阿仔悶爆撳電話

藝人吳剛於上世紀九十年代，每逢籌款節目定必見到他使出「玩搽油」、「食炭」及「心口碎大石」等經典絕招，成為港人集體回憶！及後他淡出娛樂圈，轉行投資飲食業開酒樓，除有十多間分店外，還不時客串婚宴及晚宴司儀。日前下午3時許，他與太太及兒子一家三口現身中環與友人High Tea，依然Keep形象，執到正一正！



太太花裙惹注目



當日吳剛一身西裝打扮上陣，其一頭濃密假髮更為搶鏡，至於身旁的太太亦不惶多讓，連身花花裙再配黑超及黑帽，夫婦極盡浮誇的打扮引來不少途人注目，但他們未有理會，匆匆步往該處餐廳會合早已到場的友人。



席間夫婦與友人有傾有講，吳剛還講到一臉興奮指手畫腳，反而全程戴黑超、坐在旁邊的兒子卻搭不上嘴，及後只顧低頭撳電話解悶。一行人逗留個多小時才埋單離去，期間吳剛巧遇相熟朋友，寒暄幾句互相「抄牌」後，一家才往上車走人。



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