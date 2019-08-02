無綫外牆現「欠債還$」　黃庭鋒開腔回應

無綫電視城門外遭人用黑色噴漆寫上「TVB黃庭鋒欠債還錢」嘅字句，令藝人黃庭鋒捲入金錢糾紛疑雲，於凌晨時段，他在社交網站交代事件，強調自己及家人未有欠債及賭博，唔明白點解會發生上述事件，並即時報警處理：「對於今晚有傳媒的報道，自己同家人無故被抹黑，感到非常驚訝。我同家人都冇牽涉任何金錢糾紛，更冇賭博或者欠債，我們已經即時報警，希望警方早日徹查真相。



今次事件嚴重影響到我同公司。唔好意思，對於傳媒朋友及好友們的來電及訊息，未能逐一回覆。請大家不用擔心，清者自清，時間會證明一切亦感謝公司信任及朋友嘅支持。我會繼續做好我嘅工作，多謝大家關心。」不少粉絲均留言支持黃庭鋒表示相信他，亦希望事件早日水落石出。



黃庭鋒一向是位運動健將，於英國讀書時是學校足球隊中唯一亞洲球員，參與過不少學界比賽，曾在阿根廷、智利校際比賽中獲得「最有價值球員獎」。他原先有機會前往阿士東維拉及狼隊青年軍當職業足球員，但因要應付考試且因英國球壇競爭太大而選擇放棄。回港後曾擔任體育老師，2015年加入Now TV任職體育節目主持，2016年轉投無綫電視從事相同工作。2017年12月轉簽無綫經理人合約。開始受注目於《萬千星輝賀台慶2018》中，擊敗汪明荃奪得百萬獎金及獎品，其後他在劇集《救妻同學會》中飾演「賤佬」一角，演技備受認同。



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