放低張致恒踏五船　未婚妻雯雯：只向前看

藝人張致恒（Steven）早前宣布結婚兼已做爸爸，點知轉頭就接連爆出「一腳踏五船」與數名女子有感情轇轕，一眾「苦主」齊集聲討Steven，被封「世紀賤男」嘅佢潛水數日終於蒲頭交代事件道歉認錯，仲話自己會真心悔改，同埋得到未婚妻雯雯嘅原諒！



一直未開腔嘅雯雯喺社交網貼咗一張日出相，似寓意一切重新開始，並發文講番呢件事，話只會向前看放低Steven過去嘅桃色糾紛，專注喺囝囝嘅成長：「一直以來，謝謝大家關心！事情發生後，我已清楚了解一切，經過深切考慮後，最重要的是兒子的成長，希望大家能給我們空間，這次是我們兩人重要的一課，這段期間，我們共同經歷情緒的起伏，只希望畀機會爸爸盡責任陪伴BB成長，既然決定邁向人生另一個階段，我們會共同做好父母的責任，給予彼此幸福溫暖，照顧好我們的兒子，希望各方朋友給予我們時間做好父母要做的角色，目前最重要是我們的BB能夠健康快樂地成長，今日以後只向前看為兒子一步步前行。」



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