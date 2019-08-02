東方日報C1：楊丞琳轉玩網戀李榮浩跟團會佳人

前日內地發出「暫停大陸居民赴台個人遊簽證」新政策，台灣藝人楊丞琳與內地歌手李榮浩這對異地戀未婚夫妻，即令「李榮浩怎麼去台灣」成為熱話，話題更打入微博熱搜！網民指他們隨時只能透過視頻維持「網戀」關係，又獻計建議李榮浩跟團或趕緊考取導遊執照解決問題，創意十足！



現年35歲的台灣女星楊丞琳，上月11日在社交網公布喜訊，表示已接受34歲內地歌手李榮浩求婚，大批粉絲替他們高興，紛紛送上祝福。不過，前日內地文化和旅遊部宣布8月1日起暫停47個城市的大陸居民赴台個人遊簽證，消息一出，不少網民都擔心李榮浩日後如何到台灣與未婚妻楊丞琳見面，令「李榮浩怎麼去台灣？」成為網上熱話，登上微博熱搜榜！



網友催婚拆局



有網民發文指：「8月1號開始去台灣只能團體簽證了，那麼李榮浩要去台灣找楊丞琳還得跟團去？」擔心二人感情如何維繫下去，更指他們隨時只能夠每天開視頻來維持這段「網戀」！亦有大批網民獻計，表示「申請工作簽證就OK了」、「李榮浩跟團到台灣」、「還是快些結婚吧！」建議李榮浩趁消息公布後，在「黃金限期」內趕於8月1日凌晨前與楊丞琳註冊結婚，正式成為夫婦後就可以憑「依親居留」解決問題。另有人提議李榮浩盡快考取導遊執照，屆時便可順理成章赴台見女友。另外，有心水清的網友指只要楊丞琳到內地與男友見面，難題便迎刃而解。



撇未婚妻參觀101？



有創意十足的網友加入智囊團，笑言李榮浩雖然可以跟團到台灣，但有可能遇上情況，例如他抵台後，楊丞琳約他外出逛街或晚飯時，但他會表示：「不行，今天要參觀台北故宮博物館和101大樓，導遊說不能離團。」有人建議他可以聯同來自內地的周揚青、陳曉和汪小菲組團，齊齊去台灣找另一半羅志祥、陳妍希和徐熙媛（大S），認真有諗頭！



「李榮浩怎麼去台灣？」成為熱話，李榮浩未有在社交網回應，只轉載好友黃曉明主演的電影宣傳博貼，發文表示「致最可愛的人」配合宣傳，有網友留言叫他趕快處理自己的人生大事才重要。李榮浩與王力宏為內地綜藝節目《中國好聲音》擔任導師，節目播出後獲觀眾大讚他對參賽者的評價專業，展露音樂才華，加上其搞笑風格和不時大爆金句，網民相當受落，連另一位導師那英都指他是眾導師之中最大威脅的一位，李榮浩人氣高企，令「李榮浩怎麼去台灣？」這個話題愈炒愈烈！



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