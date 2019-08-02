朋友力推出寫真！徐綺雯忙爆拍拖要度期

回復單身的名媛徐綺雯忙得精彩又充實，繼投資珠寶生意，她最近又進軍美容界，並親自做生招牌，獲讚身形及狀態更佳，被朋友力推出寫真！



早前承認結束7年婚姻的徐綺雯（Candy），不但繼續模特兒事業、律師樓工作及珠寶生意，最近更投資美容院。她有感時下美容院提供的療程收費過貴：「我嘅概念係收費合理啲，應使得使，幫多啲客人變靚。我哋冇人斟茶、冇靚裝修，情願投資落機器或請專業嘅人手，收費相對平啲。」



身材唔使「大」



Candy更體驗生酮減肥、無針埋線等療程，親自做生招牌，她說：「之前因為公幹或者朋友聚會，要去意大利、日本、希臘，順道影咗啲靚相，好多朋友話我靚咗、瘦咗、精神咗，仲講笑叫我出寫真。出寫真我冇興趣，反而鍾意同人分享健康之道，健康美好緊要，唔係話某個部分大就係靚，均勻先係關鍵。」



唔強求緣分



至於感情生活有否着落，她笑說：「我要拍廣告、返律師樓、搞生意兼周圍飛，又要抽時間做運動，每日時間排到密麻麻，要追我嘅話，真係要睇吓我個時間表先，哈！女人唔一定有拖拍先至叫做幸福開心，識得錫自己、自我增值、有自信同健康先至矜貴。緣分唔使強求，真命天子要嚟，點擋都擋唔住！」



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