被吸落街險跌死　蕭正楠靠外公大喝破咒

蕭正楠主演的熱播劇涉及靈異傳說，自問大膽的他自爆「撞鬼」經歷，又透露年幼時差點喪命，幸得外公大喝一聲「破咒」！



阿蕭與林夏薇等主演的《十二傳說》播出後口碑不俗，劇集以香港家喻戶曉的靈異故事作題材，身為男主角的他自爆已非首次有「奇異經歷」：「以前拍電影不時遇到，最記得多年前去泰國一個荒廢咗嘅遊樂場拍《咒樂園》，日間已經覺得好陰寒，後嚟仲要拍一場被活埋嘅戲，劇組挖咗個8呎深嘅窿叫我跳落去，最尾仲要閉氣被泥土遮面，但導演係劉偉強，我梗係要死撐啦！」



瞓棺材難頂氣味



有次到浙江鄉村拍電影《血風箏》，更是向高難度挑戰！他說：「村民嘅祖屋分兩層，上層係擺放棺木用嘅，先人就『住』喺度，到咁上下時間先移往金塔。點知我去開工時，工作人員叫我瞓落副棺度，嗰下我真係唔得喇！（有味？）唔係正常嘅氣味囉！」



阿蕭自言本身有「感應」，但未試過目睹靈異物：「最多試過喺酒店好攰時聽到電視聲，我就同『佢』講可唔可以幫手靜一靜，跟住起身關咗部電視，仲可以一覺瞓到天光，可能真係好攰啩！（本身好大膽？）呢樣嘢應該遺傳我爸爸，但當年睇完《見鬼》搭𨋢都有啲驚。我覺得『大家』共用空間，唔好侵犯對方就可以。（有冇試過好驚險嘅遭遇？）大約4、5歲嗰陣，我去咗公公喺荃灣嘅天台木屋，突然眼前有樣嘢好吸引，但睇極都唔清楚，所以我愈行愈前，差啲行出石壆，公公用潮州話喝停咗我，避咗次意外，如果唔係未必有今日喇！」



捐窿捐罅有收穫



他又指今次拍劇有「意外收穫」﹕「好多香港地方平日冇乜機會深入了解，好似新娘潭，行到好入先知原來有個咁靚嘅瀑布，不過入咗去好難行番出嚟，我哋就喺嗰度拍嘢、食飯，做晒嘢先離開，難為工作人員仲要托啲重型拍攝機器，好辛苦！」



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