新劇拍池晟演醫生　李世榮做深蹲打造美腿

年初在高收視韓劇《成為王的男人》中首度合作的呂珍九與李世榮，最近分別以《德魯納酒店》和《醫生耀漢》隔空對撼，前者收視持續上升，而《醫生耀漢》亦同樣走勢凌厲，第二集收視已成功突破雙位數字，在同時段劇集中稱冠，兩部劇集現已登陸香港，本地觀眾可以在「黃Viu煲劇平台」免費追看。



與呂珍九同是童星出身的《醫生耀漢》女主角李世榮，已出道逾20年，曾在經典韓劇《大長今》中演小今英一角，早前池晟與一眾演員出席發布會時，就大讚「前輩」李世榮相當敬業，指她相當努力，一拿到劇本，就會像考大學一樣，將劇本整理得很好，有很多值得學習的地方，是一個非常優秀的拍檔。



現年26歲的李世榮，獲不少網友大讚外貌天然及身材苗條，而她就曾在美妝節目中表示對大腿線條最有自信，因她平日愛做運動，試過一口氣做了500至700下深蹲，來鍛煉下半身線條，耐力驚人！不過她就笑指當時大腿粗了不少，停止運動之後，線條才變得比較柔和，勸喻各位女士切勿運動過量。



李世榮亦分享護理皮膚及維持身材的秘訣，她指綠茶有消除活性氧、分解脂肪的功效，所以她每天都會泡茶飲，更會將喝剩的茶葉用來洗面，養成天然雪嫩的肌膚。



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