安七炫疑腳踏兩船　鄭柔美禹珠安IG洩蜜

元祖男團H.O.T出身的39歲男星安七炫，與29歲車模舊愛禹珠安的親密片段於昨日在網上瘋傳，女方於Instagram（IG）上載與男方於汗蒸幕躺在地上的咀嘴短片，隨後秒刪。



安七炫所屬的SM事務所承認二人曾交往，但稱數年前已分手，而女方昨晚發文指雙方於去年分手，最近又復合，並為自己失誤上傳去年拍攝的短片致歉。不過，昨日安七炫又被爆與35歲女星鄭柔美拍拖兩年，雖然雙方事務所澄清二人僅屬好友關係，但其後有網民上傳照片，指今年2月在濟州島撞見安七炫與鄭柔美約會撐枱腳。



此外，昨日又有網民分別於禹珠安及鄭柔美的IG，發現有關連的照片，懷疑安七炫腳踏兩船。禹珠安與鄭柔美分別於今年3月及去年9月攬住同款公仔拍照，安七炫亦曾於去年7月上傳手抱同一公仔的短片，目前他已刪走該短片。



而禹珠安與鄭柔美亦曾於去年10月在H.O.T演唱會現場拍照，被網民懷疑安七炫同時邀請二人睇騷。之後禹珠安與鄭柔美又分別於今年3月5日及3月12日上傳各自在月亮背景拍攝的照片，疑似曾在同一地方拍攝。

