冇風度？任由瘦弱老婆拎行李　郎朗唔幫手

鋼琴才子郎朗剛剛新婚，娶咗個樣靚身材正、同樣都係鋼琴女神嘅老婆Gina Alice，令好多人羨慕不已！但係郎朗一啲都唔識憐香惜玉，最近佢被網友影到喺機場唔幫老婆拎行李，需知道男士幫女士拎行李係表現出風度，但照片所見郎朗單手插袋，另一隻手就拎住機票，跟住老婆身後面，反觀Gina Alice就揹住大背囊，入面裝滿物品，幾乎就嚟撐爆，另一隻手就推住行李篋，真係齋睇相都覺得重，以Gina Alice娜一副咁瘦弱嘅身形，睇見都覺得心痛！但當郎朗發現被人拍照時，只係面對鏡頭舉起手指公，一啲幫老婆拎行李嘅意識都冇。



13個字回應



呢組照片曝光後，隨即被推上微博熱搜，郎朗見群情洶湧，即刻喺微博用13個字回應「我以後得多幫我老婆提些行李」，但網友依然唔收貨，鬧爆佢留言話：「甚麼叫“幫”啊…那裏面沒有你的行李嗎？」、「你空手。你老婆背一大包拉那麼多。有點懷疑你的人品」反而Gina Alice就被網友大讚：「丈夫不為自己分擔行李，她負重走路，卻還是一臉的笑意，真的是人美心善啊！」而更有網友就聚焦穿上貼身衫嘅Gina Alice，大讚佢這副身材真係絕呀！



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