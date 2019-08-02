同3歲仔仔吹水至夜深　布志綸冇能力追多個

歌手布志綸（Alan）現身新城電台宣傳新歌《All Back》，面露疲態的他坦言病足一段長時間，更連續高燒3日，爆笑話燒完再度發育：「覺得高咗一吋。（有自我隔離？）冇，覺得係個仔惹到我，佢之前喪咳，依家好番晒。」又謂昨晚同仔仔「吹水」至夜深，令他深深感覺到仔仔長大了：「雖然佢得3歲，但佢就好似朋友咁同你吹水，熄晒燈就咁指住話有星星、恐龍，都可以吹到成個鐘，好有創作力，最尾我仲要彈埋結他，佢就唱《細說。叫喊》同埋《All Back》，搞到太太入房催瞓覺。」



提起仔仔停不了口的Alan再分享湊仔經，讓小朋友遠離一切電子產品：「想佢多啲同人溝通，想像力都會大啲，屋企唔開電視機，又唔會畀部電話佢，除非搭長途機。（佢會扭計？）會，咁就定時間畀佢睇卡通片。依家啲小朋友唔係番薯，好聰明，有責任畀佢哋喺一個開心環境下成長。」追多個小朋友陪仔仔傾偈？他笑話：「冇呢個能力，我係指經濟能力！喺香港從來都係講生活，生多個責任太大，自己又唔係Family Man，佢叫多啲同朋友出去玩。」



講回新歌，Alan在MV中被打到遍體鱗傷，他笑話：「有Fans睇完話我被人打傷完個造型仲靚仔！」又指MV取景於元朗猛鬼之地，幸好日光日白冇撞鬼。



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