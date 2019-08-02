畢彼特里奧仔被雜誌睇好爭奧斯卡影帝

由昆頓塔倫天奴（Quentin Tarantino）執導、兩大男神畢彼特（Brad Pitt）與里奧勒度狄卡比奧（Leonardo DiCaprio）合演新作《從前，有個荷里活》（Once Upon a Time...in Hollywood）在全球熱映中，昆頓與片中三位主角昨日現身德國柏林繼續宣傳。影片上映以來大獲好評，其中畢佬同里奧仔的演出被影評人狂讚。



日前美國電影雜誌《Variety》就表示二人分分鐘有機提名來屆奧斯卡金像獎最佳男主角爭獎。不過有行內人就預計電影公司會將里奧仔以最佳男主角報名，而畢佬則會以配角身分角逐最佳男配角。而有奧斯卡的會員就指雖然《從》是畢佬從影以來的最佳演出，但成套戲都係里奧仔的角色作主導。亦有與畢佬合作過的電影公司高層認為畢佬為人好「佛系」對獎項一向都唔追求，只想一心製作好的電影。



畢彼特入行以來憑《12猴子》（12 Monkeys）、《奇幻逆緣》（The Curious Case of Benjamin Button）與《魔球》（Moneyball）三度提名奧斯卡均落空。

