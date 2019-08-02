劇集收視好　李麗珍袁富華公開泳照謝粉絲

由李麗珍、陳國邦、廖碧兒、袁富華演出的ViuTV新處境喜劇《娛樂風雲》正熱播，袁富華透露劇集成為他與昔日好朋友重聚的契機：「對方係一個女士，以前嘅好朋友，見到電視有宣傳片，所以傳短訊比我相認，不過就唔好講太多啦，低調啲！我哋依家message多，係另類筆友，重搭番以前關係。其實我都想有好成績，所以等監製話好收視，我就會公開泳裝照答謝觀眾，放心一定會找數。」



珍妹就話有好收視時，會效法Ben哥公開泳照多謝Fans，不過呢一刻就專注角色轉變，因為初出場要捱世界，希望劇情去到後半段，可以捱出頭好好享受富貴生活，她說：「我泳照就一定冇問題啦！依家我都叫朋友一定要睇，唔好到我出場時，唔知前文後理。依家都拍咗一半，都好關心仲有幾多集要拍，其實劇組好就我時間，知道我拍得長時間，第二日都會比我開晏少少抖一抖。」



廖碧兒被以為26歲



至於廖碧兒就話依家讀書拍劇兩邊走，每三天往返香港、加拿大：「我依家返來三日拍劇，就即刻飛返去四日，一落機就開工，依家機票錢係貴過片酬，惟有喺飛機瞓覺睇劇本。（有冇校園戀愛史發生？）我平時返學都唔化妝，嗰邊啲同學以為我26歲咋，真係好開心，呢個係中國人好處，佢哋唔識睇我哋幾多歲。」



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