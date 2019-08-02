港姐兩星期後Foul人　姚羽嘉狀態大勇被睇好

「2019香港小姐競選」下午於將軍澳舉行記者會，席間無綫非戲劇經理陳旭亮及監製姜彥愷宣布9月8日盛會舉行前，於8月13日舉行活動，率先淘汰幾位佳麗，而今日讓15位佳麗爭取機會拉票。陳旭亮表示：「到時會有才藝表演及問答環節畀佳麗突出自己。（預算淘汰幾多？）未定，不過預算會有10至12位佳麗參加9月8號決賽，8月4號開始網民可以透過big big fun投票。（8月1號因為颱風取消咗澳門泳衣環節，幾時會舉行番？）會同贊助商夾一夾，初步應該係8月9號。」



佳麗姚羽嘉憑爽朗豪邁性格「後來居上」，獲嘉賓周奕瑋及師姐馮盈盈睇好，令她信心培添。她聯袂其他兩位大熱佳麗蔡嘉欣及黃嘉雯受訪時，就連蔡嘉欣亦表示：「佢（姚羽嘉）真係活潑開朗，搞到我哋都老咗，青春確係唔同啲。」姚羽嘉被問到是否對入圍三甲信心十足，她答：「又冇諗啲嘢，淨係希望盡最大嘅努力。」



談到即將有淘汰賽，3人都對「才藝表演」項目大賣關子，希望保留神秘感。至於8月9日將首次以泳裝示人，蔡嘉欣坦言：「啱啱先知，不過多咗時間畀我哋瘦身，之前日本外景飯餸好美味。」而黃嘉雯則扁嘴表示日本外景曬黑了，目前會爭取時間做美白功夫。



提到蔡嘉欣租住豪宅，被指是男友代交租，她澄清謂：「男友只係精神上支持我，屋係自己租嘅，可能大家對有小小物質嘅女性都有啲遐想，但依家時下女性自己搵自己使，我覺得大家要欣賞獨立自主嘅女性。我由15歲開始做兼職模特兒，都做咗嘢10年啦，儲到錢嘅。」



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