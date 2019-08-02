公孫策玩穿越　曹永廉：個鑊我孭咗囉！

藝人曹永廉、譚俊彥、胡定欣及姚子羚等出席新劇《包青天再起風雲》記者會。戲中扮演公孫策的阿廉因早前一幕「北宋地圖戲」成網民熱話，《包》劇發生在北宋時期，但「北宋」和「南宋」的劃分是在靖康之難前後，故公孫策有是未來人之嫌！



提起這戲場，他坦言：「揭開張地圖寫住北宋，自己又講咗啲相關對白，知道畀人穿越未來！地圖我打開，個鑊我孭咗囉。（一早唔知？）唔知，我都係大家講先知，平日歷史我都係Google搵㗎咋，我讀書唔叻，歷史要記性好，所以呢方面我興趣唔大。（入行以來拍戲最尷尬一次？）又唔係，成日都有錯漏，『幫朕check吓』、擺支烏龍茶喺度咪仲有件事？拍嘅時候冇人知，演員又一舊飯咁，相信日後公司會小心啲，阿Q啲諗咪畀啲嘢人提吓囉！」



對於網民指他「顛覆公孫策」，阿廉坦言：「計劃咗嘅，始終好難超越以前，所以注入啲新元素，想吸納年青觀眾，不過我哋查案仍然好嚴肅。」



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