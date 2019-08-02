咁爆？葉翠翠代言工作係「買」返嚟！

兩子之母、前港姐冠軍葉翠翠今日以保健產品代言人身份現身BB展，席間向Fans派發福袋。她笑言自從「轉行」做KOL後吸納了26、27萬Follower，又自爆被Fans笑嘲所有代言工作都是「買」回來：「做代言人之前我都係呢啲商戶嘅客，一買就買好多產品，未見官先打三十大板咁，之後佢哋見我喺網上介紹就搵我做代言人，就係咁『買』返嚟。」



現時湊住兩個B的翠翠坦言辛苦又攰，因為屋企沒有長輩幫手湊B，故最近請了兩名家傭：「同囝囝相處都OK，同佢哋玩就開心，冇抗拒。」又預言大仔「小王子」長大後或會做運動員：「佢好大隻，可以撞跌我，而細仔就文靜啲、斯文啲，畀哥哥搶玩具都淨係識喊同坐，遲啲可能會打交。（大仔錫細佬？）有次細佬掉玩具落地下畀老公喝住話No，大仔就打老公，仲用枕頭塞落佢個頭度，平時唔覺佢哋咁好感情！」



問到可會想追個女？她表示不會為性別而生：「再生都係因為想要第三個BB。（依家Ready？）都Ready，順其自然啦！」並斬釘截鐵謂不再接幕前戲劇工作：「唔想咁有壓力，做唔到好似以前咁凌晨4點起身，打消咗拍戲念頭，依家我嘅世界係家庭最重要，要試都試咗、要成功就十幾年前就成功。」



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