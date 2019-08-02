黃金兄弟突襲開騷現場　陳小春勁感動

歌手陳小春將於8月3日在上海東方體育中心舉行巡迴演唱會，昨日小春在上海一酒店大草坪上玻璃屋舉行媒體見面會，場面相當哄動，達400位賓客出席，包括過百媒體、粉絲、主辦方及贊助商，他更親切地落台與400人大合照留念。



時隔十年重踏上海舞台，小春以一身簡約親切的便服亮相見面會，他表示來上海已超過100次，因為之前常來拍電影、拍劇，演唱會也做了幾次，最愛上海的美食，每次到上海都會出外去吃不同的菜式。



被問到上海已是巡演第10站，在過去的9站巡演每站印象都非常深刻：「像之前佛山站，全體工作人員騙我，原來黃金兄弟4位拍檔來了看我演唱會，我也不知道，直到快encore時亮燈才知道，他們是專程約好來捧場，雖然香港來只是2小時車程，但使我非常感動。」



他的巡唱由去年11月在南京開場，轉眼已過了大半年，他非常感謝來捧場支持的所有觀眾：「因為這個演唱會我們從最初構思到演出已超過三年時間，現在也做了10場，之後也還會繼續，非常感恩。」



時隔10年再回到上海舞台上：「早前幾年與黃金兄弟一齊有做《歲月有情演唱會》，所以不至於生疏，但是個人演唱會還是屬於自己的，我們已經做得很流暢，工作人員也合作得很有默契，所以我很有信心也沒有甚麼壓力。」



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