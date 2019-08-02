凍齡女神！邱淑貞曾華倩齊賀吳君如54歲牛一

藝人曾華倩與吳君如向來情同姊妹，二人更分別成為對方子女嘅契媽，關係十足親人一樣。今日係吳君如54歲生日，尋晚佢就搞咗個生日飯局，同一眾7月、8月份生日嘅好友齊齊慶祝！身為好姊妹嘅曾華倩當然有出席，佢喺社交網大晒多張合照，並送上生日祝福：「Happy Birthday my dearest 契媽！昨晚的生日Party，非常開心和感動，你為7月和8月份生日的朋友，每人準備定了每人一個生日蛋糕，很窩心呢！和碰見很多認識超過30年的同行朋友，難得一聚。今天是妳的正日2/8生日，再次祝福妳永遠幸福快樂，身體健康，一切順利，開開心心每一天！最重要是繼續美麗搞笑下去，帶給我們娱樂呀！」



另外，息影女星邱淑貞亦有現身為好友慶祝，華倩上載三人同框合照，留言表示：「我們都是來自八十年代的女神呀！自誇一下吧！保養得不錯吧，無添加！邱淑貞，吳大美女，和華倩！我們三人還是互契君如的女兒為契女，君如又是我兒子契媽，三老契...哈哈...珍貴的友誼！珍惜！」



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