享受3人生活！黃澤鋒最叻掃風：囡囡未嘔過奶

藝人黃澤鋒出席泰拳活動，講到太太上月誕女，他一提起囡囡「小黃妃」即一臉慈父樣說：「呢幾個月係好辛苦，因為要餵夜奶，太太仲坐緊月，本來諗住兩個輪住餵，但因為太太餵人奶，我要補奶粉，所以即係兩個一齊，同埋我負責掃風，我掃風都好叻，囡囡至今都未嘔過奶。」



想生夠5個



他又表示今個月很忙，又照顧太太及湊女，但暑假又是教游水及教拳的旺季，於是都分身不暇：「但都冇法，今次辛苦係好開心，啲人話我成日笑口噬噬，我話係呀，自己個囡喎，佢依家得廿幾日大，我好珍惜呢啲時間，可能一生人得一次。（即係太太唔會再生？）唔知呀，睇太太，我冇所謂，生多五個都冇問題，哈哈， 但太太身體最緊要。」



他又謂現時24小時都不夠，笑言今日活動來遲了，因掛住湊女湊到不捨得出門口：「兩個人變三個人生活係唔同晒，但我好enjoy，好想睇佢大個係點。（會唔會淨係掛住湊前世情人冷落太太？）唔會嘅，不過多咗個女真係唔使旨意惡，佢一喊就會話『唔好喊，錫啖你啦』。」他又謂太太及囡囡身體健康，雖然自己現時湊女冇覺好瞓，但很開心：「照顧自己個BB係唔同嘅，從來冇呢個感覺，感恩上天畀咁好嘅禮物我。」



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