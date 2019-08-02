郭思琳升呢參加巴西柔術比賽：最多斷手斷腳

藝人郭思琳、可嵐、蕊蕊出席泰拳活動，三女都表示有打開泰拳，蕊蕊表示：「其實之前都有諗過參加泰拳比賽，但因為訓練太激烈受傷，所以就冇參賽。」思琳就透露九月會到日本參加巴西柔術比賽：「我白帶時冇參賽，反而升咗藍帶先去參賽，唔同level，由BB班升去中學。（一嚟就高難度比賽驚唔驚？）超驚，所以依家一星期起碼練三、四日，每日兩堂，日本啲人好勁。（怕唔怕受傷或毀容？）又唔係好驚，係驚自己啲關節問題。」可嵐即笑言：「冇問題，巴西柔術唔關整損樣事，係關手腳。」思琳即笑言：「最多斷手斷腳。」



可嵐又叫她可以與其兒子切磋，問可嵐可有意比賽？她表示：「之前都有諗過，但練武師訓練班時整親十字韌帶，同埋依家都比較忙，糖水舖又準備開分店，預計九月尾十月頭喺土瓜灣開分店，都要六位數。」蕊蕊就表示現時忙於籌備美人魚小姐比賽，透露本身八月中比賽，但現時會延遲到10月比賽，現時都帶佳麗做gym及boxing，加強訓練。



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