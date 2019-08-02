模範「煮」婦！楊羚點解最憎出街食飯？

藝人楊羚為香港開電視《30分鐘大放餸》節目擔任星級嘉賓，炮製一對子女最愛的咖喱魚蛋，她表示向來都喜歡為家人下廚：「我會親自去買餸同煮，但洗同切嘅準備功夫就交畀工人姐姐，因為我最怕洗嘢。我已經慣晒煮飯，因為小朋友仲細嘅時候，我同老公都最憎出街食飯，小朋友去到餐廳就輪流開大同開小，而且放假喺街食飯又多人。」



她自言對烹飪樂在其中，問到若由她主持煮食節目，能否勝任？她坦言：「我唔知，未試過，之前我都係幫手，如果諗太多菜式要花長時間去準備。（你咁鍾意下廚，成日要試食怕唔怕肥？）我怕肥，但我都真係肥。不過我覺得生活要開心同輕鬆，想食就食，要身材保持20幾歲係好艱難，要好節制，我向來都唔係太節制嘅人，但又唔會好離譜，肥少少唔緊要，我想要健康，係怕太肥照顧唔到屋企，仲要人照顧。（老公唔介意你肥？）佢唔介意，佢覺得我照顧好個屋企已經好滿足，唔會要求我要點樣靚，都咁多年夫妻。」



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