楊英偉同性激咀！江美儀喪摑有技巧

藝人江美儀、張可頤、謝君豪、李蕙敏、楊英偉、黃建東等，今日為張之珏執導的舞台劇《但願人長久》進行排戲。席間眾人分成五組各預演一小段，其中以楊英偉和邱福永那段演出最為「激情」，二人於戲中飾演同性戀人，當中有接吻場面，楊英偉更「出手」撫摸對手的胸，睇到在場所有人都㷫合合！事後楊英偉笑說：「（拍劇）女人、女仔都未錫過！」



另外兩場重點場口都是摑人戲份，分別是美儀怒摑戲中前夫的現任男友黃慶堯和可頤掌摑「仔仔」。美儀受訪時表示剛排戲摑了6下，並笑說到時正式演出就可能會「放題」式喪摑都未定：「之前綵排都有摑，但就冇咁大力，始終都係人哋個仔，仲要係啱啱畢業，唔可以咁！排戲要學識點用手指尖摑得唔痛之餘，同時又有效果，都驚打到佢隻耳仔，為咗唔整親佢，我都剪晒啲指甲，但到時上台就會受情緒影響，更加真打！（打完會氹番？）日日都氹呀！啱啱都請食下午茶，日日請都冇問題！佢呢個角色有兩個人飾演，搞到我覺得好似排緊兩齣舞台劇咁。」



美儀指雖然之前拍戲都拍過掌摑戲，但都不及今次掌摑次數多，又憶起拍戲摑李麗珍一事：「打完見到佢塊面有4條手指紅印！我個心好內疚，講一萬句對唔住，但佢好好，話冇事。」



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