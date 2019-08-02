黃妍推出首張個人專輯　新諗頭加咖啡香氣

唱作女歌作黃妍（Cath）的首張個人專輯《黃妍說》今日推出，Cath醉心音樂，也酷愛文字，其曲詞相當貼地，很多都是出自她的親身感受和經歷，《黃妍說》內的每一首歌都是 Cath的心底話，隨碟附送的散文集《文妍文》則是與樂迷分享心底話的另一渠道，閱讀她的文章分享，如同聽黃妍跟大家說悄悄話。



Cath平日是個心急人，但她卻對要慢慢炮製的手沖咖啡情有獨鍾，甚至特地赴台拜師學藝， 她說不僅愛咖啡的味道，也很愛它的香氣，因為可以令她感到安心。她分享道：「每一個早上，我都要喝一杯手沖咖啡，沖製的過程，都是給我沉澱的時間，我很珍惜這段短暫的時光，沖咖啡之際，讓我可以放鬆一下，喝咖啡時會先喝到它的若與酸，但隨之而來的回甘，就很像人生。」Cath很希望跟樂迷分享她對咖啡的感覺，所以她與製作團隊溝通過後，最終在《黃妍說》專輯中加入了咖啡的香氣，樂迷只要拿起專輯，深深的吸一口氣，就能聞到淡淡的咖啡香。



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