演藝生涯最驚嚇一刻　張可頤謝君豪夾計打仔

由張之珏執導的舞台劇《但願人長久》進行排戲，藝人張可頤及謝君豪合作踩台板。謝君豪表示自綵排以來首次有觀眾在場：「依家日日都綵排，一星期休息一日。」講到可頤於排戲期間掌摑「仔仔」周漢寧，謝君豪解釋：「戲入面我係患絕症嘅病人，張可頤做我太太，嚟探我嘅時候唔肯入屋，『仔仔』扯佢入去嘅時候，佢就打仔逃避。戲入面都多衝突同埋愛，但所有嘢都係基於體諒，點樣去面對死亡。」



可頤指於戲中接受不了老公患絕症，但希望透過舞台劇能帶出正能量訊息：「面對住同樣嘅情況，應該要抱住咩態度去應對呢個未知嘅未來。」正式演出會不留力打「仔仔」？她笑話：「睇吓佢點對我，綵排咁耐都未試過真打，啱啱係第一次，喺演藝生涯裏面有兩樣嘢最驚，就係開槍同摑人，呢兩樣我都係好弱雞，但頭先嗰巴好好、好應，都同阿仔講定如果我Focus唔到就自己做反應，最後一擊即中，之後都要再練習吓。」



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