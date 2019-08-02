想細場開騷　鄭欣宜搵薛家燕做嘉賓

歌手鄭欣宜出席網上直播音樂節目，透露新歌《救命歌》應會是今年唯一一首歌：「做吓其他嘢，好似之前都有拍戲拍劇，遲啲會陸續推出，多方面發展，所以會珍惜機會唱live畀大家聽，好似今日咁同大家互動吓。」她表示是首次做這個形式的節目：「自己都想做多啲，頭先都有啲留言問我除咗紅館，有冇其他場想試吓，其實我都想試吓細場，可以親密啲、距離拉近好多，可能講故仔加唱歌形式，大舞台就會係跳舞多啲，但想再儲多幾首歌先。」



但她謂暫時未有機會開騷：「如果有機會梗係想，或者同其他artist合作都好。（又係許廷鏗？）我都悶，哈哈，不過最佳拍檔梗係唔會say no。我有諗過同大家估唔到嘅人合作會特別啲，諗過同唔同年代嘅歌手合作開個小型crossover，我都有幾個人選，如果可以同家燕媽媽（薛家燕）合作開騷會好開心！佢之前請我做紅館演唱會嘉賓好開心，仲送咗把『家燕遮』畀我。」



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