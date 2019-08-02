潘瑋柏自薦當伴娘　李榮浩抵台會楊丞琳

前日內地發出「暫停大陸居民赴台個人遊簽證」新政策，即時令異地戀未婚夫妻台灣藝人楊丞琳與內地歌手李榮浩成為焦點，網民擔心他們只能透過視頻維持「網戀」關係，並獻出很多計謀讓李榮浩突破政策赴台會嬌妻！



不過大家唔擔心，8月1日，有人發現李榮浩已經身在台灣，當時他與未婚妻楊丞琳在濕平，這是自求婚成功後二人首次被發現合體，當時李榮浩身穿白Tee，手持兩袋戰利品，至於穿上白裇的楊丞琳則手揈揈拿着手機「煲粥」。



據悉，李榮浩此行除了為10月舉行的小巨蛋個唱做準備外，並為婚禮作籌備。



另外，台灣歌手潘瑋柏收到好友楊丞琳被求婚成功的消息後，在出席活動時透露，當時心想怎可能，並立即傳短訊給楊丞琳：「你也有今天啊！我想去伴娘席那站着，想說可以順便認識其他伴娘」。他還會送上超大利是給一對新人。



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