囝囝有份拍！孫慧雪楊潮凱拍生仔前VS生仔後

相信唔少父母做咗爸爸、媽媽之後，生活都巨大變化，呢次圈中星級父母藝人孫慧雪同楊潮凱，兩個就拍片講吓生仔前後分別！



未生BB之前，兩個口子喺屋企溫溫馨馨，Sweet爆咁傾吓去邊間餐廳食飯，仲要化晒妝、襯好晒衫先出門口，享受自由空氣！但生咗仔之後，真係唔好講扮靚啦，根本連覺都冇得瞓，兩個即時變成熊貓上陣，黑眼圈大過五蚊銀之餘，仲要零交流，開口埋口都係講小朋友，而平時係宅男女神嘅雪雪，竟然都犧牲自己，搞到自己個頭勁亂之餘，而講到落街食飯，雪雪再唔係去襯衫扮靚，而係執小朋友要用嘅物品，結果衫唔換就話行得，對比真係大！而不得不提，今次扮佢兩個囝囝，原來係雪雪囝囝Riley，Riley年紀輕輕，已經好淡定，繼續做番自己小朋友呢個角度，演出滿分！



唔少父母都話睇咗條片，都好有共鳴，話一有小朋友就已經成個世界唔同晒，雖然係冇乜時間打扮，但又未去好似雪雪咁誇張，仲留言叫大家要共勉之！



網民有話兒

Xu Xe：哈哈，好真實

CheXXg Xi：簡直係寫照

Ar WXXg：潮凱掛住睇住部手機， 最後個眼神個表情

XX儀：講中晒！



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