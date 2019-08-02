叱咤903 DJ集體罷開咪

《逃犯條例》的風波引發示威不斷，而8月5日上午會有港鐵及道路的不合作運動，同日並有「全港大三罷 七區集會」。



商台DJ阮小儀於FB發文，指會與部分DJ罷開咪，她留言：「我們是一群商業電台的DJ，同時亦是深愛香港的市民。我們決定於8月5日星期一，以個人名義響應民間發起的全港大三罷。親愛的903聽眾，請原諒我們當日無法為你服務。」



商業二台回應：「叱咤903尊重前線節目主持人的公民權利，不會阻撓個別同事參與罷工。至於8月5日當日受影響的節目將以播放歌曲為主，新聞報導與天氣消息則如常播出，盡力提供資訊服務全港市民，履行廣播牌照義務。」而商業一台則回應：「雷霆881節目會一如既往如常播放。雷霆881尊重前線節目主持人的公民權利，不會阻撓個別同事參與罷工。」



朱薰回覆東網：「只係做覺得應該做嘅事。（會否預先揀選咗一啲自己的音樂、歌曲作當日節目安排？）可能會有一啲自己嘅音樂選擇，但當日唔會返工，有同事會繼續維持電台基本運作。」DJ Donald說：「當日會以個人名義參與全港罷工，歌曲將由留守同事選擇，以維持電台基本播放。」