王羽唔知被王晶批評　王馨平：佢唔睇社交網

歌手王馨平晚上參加無綫節目《流行經典50年》錄影，透露稍後將會偕同張智霖及黎瑞恩等推出雜錦發燒碟：「我負責翻唱石修當年嘅《心有千千結》，自己好鍾意呢首歌，希望能夠成為代表作之一啦。」



父不知被王晶批評



談到父親王羽獲金馬獎頒發本年度「終身成就獎」，她表示：「佢好開心，因為金馬獎係華人地區好重要嘅電影頒獎禮。（佢會親身領獎？）我會同妹妹、大會商量吓點安排，況且爸爸貪靚，唔係最好嘅形象就唔想見人，我同妹妹要保護佢嘅英雄形象。（佢知道導演王晶批評佢？）唔知道，因為佢唔睇社交網，不過對方已經刪除咗，所以冇所謂嘞。」



港台兩邊走



王馨平又指王羽近日心情不錯，一直留在醫院讓醫療團隊照顧：「我都係啱啱喺台北飛返嚟，其實呢4年我都慣咗台北、香港兩邊飛去照顧爸爸，每次視乎我嘅工作安排而定，決定留幾耐，有時一個禮拜，有時兩、三日咋。」



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