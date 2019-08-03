含住金鎖匙出世！蔡一鳳家族曾於福建開銀行

名媛蔡一鳳出身富裕家庭，擁有西班牙血統的她，自小隨家人到菲律賓生活，及後移居澳門發展，父母從事金融、房地產生意，並於內地經營酒店，估計身家超過20億。據了解其家族曾於福建開設銀行，家族成員亦不乏政治人物及高官等。身為富家千金的她不靠父蔭，憑一己之力走上賭場副總裁之位，更大搞珠寶生意，於巴黎及澳門開設高級珠寶店。



她於2014年底下嫁盛品儒時，獲男方豪花逾千萬元打造夢幻婚禮，盛品儒更以999,999元作為開門利是寓意長長久久，而蔡父亦送上大量金器首飾及一張1,008萬元的本票作為嫁妝，相當豪氣，成為全城熱話。



至於盛品儒亦來頭不少，是有「中國實業之父」之稱的盛宣懷後人，亦是前亞視執行董事，現時經營網絡科技公司等生意，並出任政協委員等公職。二人婚後非常恩愛，蔡一鳳去年更誕下龍鳳胎盛樂芙（Lov）及盛樂林（Lorin），一家四口相當幸福。



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